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        Haberler Gündem Medya Eylem Tok’un oğlunun neden olduğu kazayla ilgili iddiaya açıklama

        Eylem Tok'un oğlunun neden olduğu kazayla ilgili iddiaya açıklama

        DHA muhabiri Rojda Altıntaş'ın İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin olarak paylaştığı iddialarının ardından hem DHA hem de Hürriyet'ten açıklama geldi. DHA Genel Müdürü Celal Korkut yaptığı açıklamada, Kemerburgaz'daki kazayı ilk andan itibaren takip ettik ve haber yaptık" ifadelerini kullandı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da, "Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil defalarca manşete taşıdık olayı. En sert biçimde manşete taşıdık. Kurbandan ve ailesinden yana tavır alarak manşete taşıdık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:08
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        Eylem Tok'un oğlunun neden olduğu kazayla ilgili iddiaya açıklama
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        İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin olarak Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Rojda Altıntaş, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförünün kendisini Eylem Tok ve oğluyla alakalı haberi yayınlamaması için aradığını iddia etmişti. Altıntaş, bu konuda elinde kayıtlar olduğunu ileri sürmüştü.

        Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Rojda Altıntaş'ın iddialarının ardından hem DHA'dan hem de Hürriyet Gazetesi'nden açıklama geldi.

        "İŞBAŞI YAPMASINI BEKLİYORUM"

        DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Altıntaş'ın paylaşımlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "DHA olarak Kemerburgaz’daki kazayı ilk andan itibaren takip ettik ve haber yaptık. Kanal D, anne Eylem Tok’un kafedeki özel görüntülerine ulaşarak ilk yayınlayan medya kurumu oldu. CNN TÜRK ise defalarca baba Özer Aci’yi yayına aldı. Yıllarca benim de mensubu olduğum Hürriyet konuyu günlerce manşetten verdi. Meslektaşım Rojda Altıntaş'ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim. Kendisine üzüleceği veya baskı altında hissedeceği bir durum olmadığını, bilakis haberi tüm yönleriyle takip edip yayınlamaya devam edeceğimizi söylerdim. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum. Rojda Altıntaş’a ve kamuoyuna duyurulur."

        AHMET HAKAN DA AÇIKLAMA YAPTI

        Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da, "Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil defalarca manşete taşıdık olayı. En sert biçimde manşete taşıdık. Kurbandan ve ailesinden yana tavır alarak manşete taşıdık. Israrla, inatla manşete taşıdık. Biz bu manşetleri atarken Demirören Ailesi’nden bir kerecik olsun minnacık bir rica bile gelmedi. Ben Hürriyet’in Yayın Yönetmeni olarak Demirören Ailesi’nden küçücük bir imayla karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.

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        #haberler
        #Eylem Tok
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