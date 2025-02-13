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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka EY, üretken yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerini içeren raporunu yayımladı - GenAI, iş gücü piyasasını nasıl etkiliyor? - Teknoloji Haberleri

        EY, üretken yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerini içeren raporunu yayımladı

        Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi EY, üretken yapay zekanın (GenAI) iş gücü piyasasına etkilerini ele alan "GenAl ve İş Gücü Piyasası 2024 Raporunu"nu yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:27 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:27
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        AI iş gücü piyasasını nasıl etkiliyor?
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, GenAI teknolojisinin iş gücü dinamiklerinden makroekonomik değişimlere kadar geniş bir yelpazede etkili olacağını ortaya koyuyor.

        Rapor, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde önümüzdeki on yıl boyunca yapay zeka yatırımlarının bölgesel farklılıklar göstereceğini, yeni mesleklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını ve ekonomik büyümeyi şekillendireceğini vurguluyor. Ayrıca, GenAI'nin verimlilik artışı, enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik değişkenler üzerinde uzun vadeli etkiler yaratacağı öngörülüyor.

        EY raporuna göre, GenAI, iş gücü piyasasında özellikle karar alma ve analiz süreçlerini içeren nitelikli meslekleri dönüştürme potansiyeline sahip bulunuyor. Bu dönüşümün iş kaybı yerine yeni görevlerin ve rollerin oluşmasıyla sonuçlanması bekleniyor.

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        Batı Avrupa'da önümüzdeki on yıl içinde görevlerin yüzde 5'inin otomatikleşeceği, ancak insan yaratıcılığı ve sosyal etkileşim gerektiren yeni mesleklerin öne çıkacağı öngörülüyor.

        Raporda, Batı Avrupa'nın GenAI yatırımlarında liderliği sürdürdüğü belirtilirken, 2033'e kadar yapay zekanın benimsenme oranının yüzde 77'ye ulaşması ve bilgi iletişim teknolojileri (ICT) yatırımlarının bölgesel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1,7'sine kadar artması bekleniyor.

        Bu yatırımların Batı Avrupa GSYİH’sine yüzde 0,8 ila yüzde 1,9 arasında katkı sağlayacağı, EMEA bölgesinde ise GenAI ile 2033'e kadar 440 milyar ABD doları değerinde ekonomik büyüme potansiyeli olduğu ifade ediliyor.

        TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİNDE ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

        Raporda, GenAI'nin EMEA bölgesinde operasyonel verimliliği artırarak toplam faktör verimliliğinde (TFV) önemli bir yükseliş sağlayacağı belirtiliyor. Batı Avrupa'da TFV'nin 2033'e kadar yüzde 0,9 ila yüzde 1,8 arasında artması beklenirken, Orta ve Doğu Avrupa'nın Batı Avrupa'dan gelen artan dış talep sayesinde ekonomik büyüme avantajına sahip olacağı kaydediliyor.

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        Yapay zeka yatırımlarının ekonomik görünüm üzerindeki etkilerinin politika yapıcılar ve iş dünyası liderleri için stratejik bir yaklaşım gerektirdiği ifade edilirken, enflasyon etkisinin çoğu bölgede yüzde 0,1 ila yüzde 0,25 arasında olması, Orta ve Doğu Avrupa'da ise bu oranın yüzde 0,8'e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

        "DÖNÜŞÜM ÇAĞINI BAŞLATAN BİR YENİLİK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Gökhan Gümüşlü, üretken yapay zekanın yalnızca iş süreçlerine yardımcı olan bir araç olmanın ötesinde, iş dünyasının ve ekonominin temel taşlarına temas eden ve dönüşüm çağını başlatan bir yenilik olarak öne çıktığını belirtti.

        Gümüşlü, gelecek on yıl içinde üretken yapay zeka alanına yapılan yatırımların işletmelere verimlilik artışı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda yapay zekanın iş gücünden GSYİH'ye kadar birçok alanda dönüşüm sağlayarak ekonomik büyümeye de katkıda bulunacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda, yapay zekanın iş gücü piyasasında nasıl ele alınacağı, nasıl entegre edileceği ve hangi stratejilerin önceliklendirileceği gibi hususlar kritik önem taşıyor. EY olarak, iş dünyasına bu dönüşüm sürecinde rehberlik ediyor ve GenAI'nin sunduğu fırsatların stratejik bir avantaja dönüştürülmesi için desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

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