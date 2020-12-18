Son günlerde sosyal medyada sık sık adını duyduğumuz Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan bir dijital yayın platformu olacak. Exxen'de çeşitli diziler ve programlar yer alacak. Seyirciler Exxen'de hangi projelerin yer alacağını ve platformun ücretli olup olmayacağını merak ediyor.

EXXEN NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK, ÜCRETLİ Mİ?

Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'in ücretli olup olmayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.

DİZİLER:

Sihirli Annem

Şeref Bey

Vahşi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17

PROGRAMLAR:

Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)

YARIŞMA:

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

GÜLDÜRÜ:

TOLGSHOW (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)