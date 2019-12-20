Acun Medyanın hazırladığı ve merakla beklenen Exatlon Challenge 2019 yarışması fiziksel güç gösterisi ve reality show olarak 2019 yılında da ilgi çekici yarışmacı konsepti ile daha şimdiden merak konusu olmayı başardı. Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacı kadrosunda bu yıl fenomen youtuberler yer alacak. Acun Ilıcalı’nın hazırladığı yarışmanın Aralık ayında başlayacağı ve Youtube kanalı üzerinden yayında paylaşılacağı belli olan yarışmanın, yarışmacı kadrosunda aksiyon ve macera videoları ile fenomen olan Barış Erdoğan da var. Peki merak edilen Barış Erdoğan kimdir? Barış Erdoğan’ın kilosu boyu kaç? Barış Erdoğan nerede doğdu? Barış Erdoğan kaç yaşında? Ünlü yotuber ile ilgili merak edilen detayları siz değerli okurlarımız için araştırdık.

Exatlon Challenge Türkiye 2019 yarışmacılarından Barış Erdoğan Kimdir? Barış Erdoğan Kaç Yaşında, Barış Erdoğan Nerede Doğdu, Barış Erdoğan’ın Sevgilisi Var Mı? Barış Erdoğan’ın Boyu ve Kilosu hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Fenomen olan Youtuber Barış Erdoğan, Youtube'da kendi adına olan video paylaşım kanalında aksiyon ve macera üzerine videolar hazırlayıp çekiyor. Paylaşımları beğeni ile takip edilerek fenomen haline gelen ünlü Youtuber Barış Erdoğan'ın Türkiye Parkur Şampiyonluğu ayrıca parkur şampiyonluğu haricinde birde Ninja Warrior’da bölüm birinciliği bulunmaktadır. Youtube'da 239 bin abonesi bulunuyor ve videoları 40.392.756 görüntülenme sayısına sahip olan Barış Erdoğan'ın Instagram'da 47 binin üzerinde takipçisi var. Ünlü Youtuber ve sporcu kişiliği ile tanınan Barış Erdoğan, Youtube kanalında özellikle performans, aksiyon videoları başta olmak üzere kanalında yayınladığı videolarda spor üzerine eğlence içeriklerine yer veriyor ve gönderileri ortalama 3 bin kişi tarafından beğeniliyor.

1995 (24 yaşında) yılında Norveç/Oslo doğan Barış Erdoğan, parkur ve aksiyonun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirtiyor. Kendi adını taşıyan Youtube video paylaşım kanalında, eğitim Videoları, performans ve aksiyon videoları ayrıca arkadaşları ile birlikte bol eğlence, VLOG videolarını takipçileri ile paylaşmaktadır.

Özel yaşamını sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmayan Barış Erdoğan bekâr fakat özel yaşamında bir sevgilisi olup olmadığı açıkça bilinmiyor.

Son olarak Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve Youtube kanalında yayınlanmasına karar verilen Exatlon Challenge 2019 yarışmasında yarışmacılar arasına giren Barış Erdoğan’a yarışmada başarılar diliyoruz.