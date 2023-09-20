Evropiyum nedir, nerelerde kullanılır? Evropiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Monitörlerdeki kırmızı ışığın kaynağı olan element, 1901 yılında Fransız kimyager Eugene-Anatole Demarcay tarafından keşfedilmiştir. Fosfor özellikli elementlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Adını Avrupa'dan almaktadır. Evropiyum Nedir, nerelerde kullanılır? Evropiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Evropiyum, euro banknotlarının basımında kullanılmaktadır. Banknotlar morötesi ışığa maruz kaldığında element kırmızı bir ışık yarar. Böylelikle paranın sahte olup olmadığı açığa çıkar. Nadirliği, maliyetli olması ve olağandışı özelliklerin nedeniyle uygulama alanları da sınırlıdır. Evropiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Evropiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Evropiyum Nedir?
Gümüşi beyaz bir görünüme sahip olan element, orta sertliktedir. Sertlik yönüyle kurşuna benzer. Sünek ve yumuşak bir metaldir. Soğultulduğunda ya da sıkıştırıldığında süper iletken hale gelir. Lantanitler arasında en düşük erime noktasına ve en düşük yoğunluğa sahiptir. Aynı zamanda grup içerisindeki en reaktif metaldir. Havada ve suda kolayca okside olur. Su ile reaksiyonu tıpkı kalsiyuma benzer. Su ile reaksiyonunda hidroksit ve hidrojen gazı üretmektedir. Nötronları emme eğiliminde olduğundan dolayı bu özelliği onu nükleer enerji üretiminde faydalı kılmaktadır.
Evropiyum Nerelerde Kullanılır?
Elementin kullanıldığı alanlar nadir toprak elementlerine nazaran daha sınırlıdır. En yaygın kullanımı fosforenans özelliğiyle bağlantılıdır. Fosforeans, flüoresanla ilişkili bir çeşit ışıldama şekli olarak karşımıza çıkar. Fosforesans özellikli maddeler, bünyelerinde aldıkları enerji hızlı bir şekilde geri vermemektedir. Işık kaynağı tarafından uyarıldıktan sonra ışık kaynağı kesilse dahi bir süre daha ışıldamaya devam etmektedir. Bu olay genel olarak fosforerans olarak adlandırılmıştır. Nötron soğurmada çok iyi olduğu için nükleer reaktörlerdeki kontrol mekanizmalarında tercih edilmektedir. Enerji tasarruflu lambalarda çok az miktarda evropiyum bulunmaktadır. Böylelikle mavi ışığın kırmızı ışıkla dengelenmesi ve daha doğal bir ışık üretilmesi sağlanmaktadır. Renkli televizyonlarda ve floresan lambalarda evropiyum oksit kırmızı fosfor olarak, kırmızı ışık vermesi için kullanılmaktadır. Evropiyum katkılı plastikler lazer malzemesi olarak da kullanılmaktadır.
Evropiyum Simgesi
“Eu” simgesiyle ifade edilen element, doğada iki izotopun karışımından oluşmaktadır. Bu izotoplar Eu-151 ve Eu-153'tür. Eu-151, doğal radyoaktif izotopudur.
Evropiyum Sembolü
Periyodik tabloda “Eu” sembolüyle temsil edilen element, doğada saf olarak bulunmamaktadır. Ancak evropiyum içeren birçok element vardır. Başlıca mineralleri; monazit, bastnasit, ksenotim ve loparittir. Ticari olarak iyon değişimi ve çözücü ekstraksiyon yöntemleri ile izole edilmektedir. Saf metal evropiyum, erimiş klorürün sodyum klorid ile elektrolizi ile üretilmektedir.
Evropiyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan 7. element olarak karşımıza çıkan evropiyumun atom numarası 63’tür.
Evropiyum Kullanım Alanları
Evropiyum Özellikleri