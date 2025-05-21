Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır? Bağlantısı gerçekten kalple olabilir mi?

        Bağlantısı gerçekten kalple olabilir mi? Yüzükler neden dördüncü parmağa takılır?

        Evlilik yüzüklerinin hangi parmağa takıldığı, sadece kültürel bir tercih değil, aynı zamanda derin anlamlar taşıyan bir semboldür. Sizin için yüzük parmağının ardındaki efsaneleri ve modern yaklaşımları derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 08:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alyansların sol elin dördüncü parmağına takılması, sadece bir gelenek değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen romantik bir inancın yansımasıdır. İşte bu geleneğin kökenlerini ve farklı kültürlerdeki uygulamaları!

        AŞKIN DAMARI: VENA AMORIS EFSANESİ

        "Vena amoris" veya "aşk damarı", antik Mısır'dan gelen ve Romalılar tarafından benimsenen bir inançtır. Bu inanca göre, sol elin dördüncü parmağından doğrudan kalbe giden bir damar bulunmaktadır. Bu nedenle, evlilik yüzükleri bu parmağa takılarak, çiftler arasındaki kalpten kalbe olan bağ sembolize edilmiştir. Modern anatomi bu damarın varlığını doğrulamasa da, bu romantik inanç, yüzük parmağı geleneğinin temelini oluşturmuştur.

        REKLAM

        YÜZÜK PARMAĞININ SEMBOLİK ANLAMI

        Yüzük parmağı, sadece "aşk damarı" inancıyla değil, aynı zamanda parmakların sembolik anlamlarıyla da önem kazanmıştır. Bazı kültürlerde, başparmak onayı, işaret parmağı yönlendirmeyi, orta parmak dengeyi, serçe parmak ise çocukluk masumiyetini temsil eder. Yüzük parmağı ise, diğer parmaklara göre daha zayıf olduğu için, evlilikteki karşılıklı destek ve bağlılığı simgeler.

        KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE GELENEKLER

        Dünya genelinde yüzük takma gelenekleri kültürden kültüre değişiklik gösterir. Batı kültürlerinde genellikle sol elin dördüncü parmağı tercih edilirken, Hindistan gibi bazı ülkelerde sol el uğursuz kabul edildiğinden, yüzük sağ ele takılır. Ayrıca, Norveç, Almanya, Danimarka, Polonya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de yüzük sağ ele takılmaktadır. Bu tercihler, kültürel inançlar ve geleneklerle şekillenmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Habertürk Anasayfa