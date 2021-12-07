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Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimdir, isimleri ne?

Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimdir, isimleri ne? Evlilik Hakkında Her Şey hangi gün?

Evlilik Hakkında Her Şey dizi oyuncuları merak ediliyor. Her salı 20:00'da FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Başarılı boşanma avukatlarının hikayelerini anlatan dizinin izleyicileri "Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları isimleri ne?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizi konusu ve oyuncuları

07.12.2021 - 17:58 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

    Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

     

    Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay’la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

    Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

  • Azra Günay

    GÖKÇE BAHADIR

    Azra Günay, İstanbul’un önde gelen üst düzey aile hukuk bürolarından birinin büyük ortaklarındandır ve sansasyonel davalarda çok talep görmektedir. Babası Faruk 25 sene önce bakıcılarıyla birlikte kaçıp ailesini terk etmiş, bir süre sonra da ölüm haberi gelmiştir. Bu olayın Azra üzerindeki etkisi çok sarsıcı olmuştur. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır

    Bugün kendi ailesini kurmuş, Sergen’le 15 yıla yakın süren bir evliliği olan Azra, her şeye sahip görünmektedir. Ancak geçmişinden gelen hayaletler sebebiyle geçmişiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalacaktır.

  • Sanem Cevher

    GÖKÇE EYÜBOĞLU

    Sanem de aile şirketlerinin avukatlarından biridir, ancak ablasına olan tüm benzerliği bu kadardır. O Azra’nın olmadığı her şeydir – pervasız, hedonistik ve 20’lerinde olduğu gibi şimdi 30’larındayken de nerede akşam orada sabah yaşayan biridir. Son derece özgür ruhlu, zeki ve eşine az rastlanır bir kadındır. Her şeye sahip gibi görünse de eğlence bittikten sonra, o da yapayalnızdır.

     

  • Melisa - Sinem Öztürk

  • Koray - Engin Hepileri

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