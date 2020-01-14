14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gülağaç ilçesi Cumhuriyet köyünde dün evinin yanındaki ahırda maymun olduğunu gören Güneş çifti, durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ahırdan kaçarak başka bir evin balkonuna giden maymunu yakalayarak kafese aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymuna meyve verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen maymun, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi. Maymunun bölgeye nereden geldiği henüz belirlenemedi.
'KAYISI ÇEKİRDEĞİ ÇİTLİYORDU'
Balkonda gördüğü maymunu önce kediye benzeten Nurdagül Güneş, "Kedime bakmak için balkona çıkmıştım. Pencerenin önünde oturan maymunu başta kedi sandım. Baktım ki sandalyenin altında kayısı çekirdeği çitliyor. Ondan sonra korkup içeri girdim. Eşime söyledim, ‘köyde maymun ne gezer’ dedi. İhbar ettik görevliler kafese koyup götürdü" dedi.
‘MAYMUN GÖRDÜK DEYİNCE KÖYLÜLER İNANMADI’
Eşi Nurdagül’e ilk başta inanmadığını, maymunu görünce şok olduğunu söyleyen Veli Güneş, "Eşim balkonda maymun görmüş. Bana maymun var deyince şaşırdım ve inanmadım. Sonra çıktım baktım ki gerçekten maymun. Beni görünce koşup ahıra girdi. Ben de hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ve jandarmayı aradım. Köye gelen jandarmalar, 'Ufakmış biz yakalarız' dedi. Maymun jandarmaya saldırdı. Doğa koruma ekipleri bir kafes getirdi. İçine bir tane muzu soyup koydu ve maymun kafese girince yakaladılar. Hayatımda ilk kez maymun gördüm, şaştım ve şok oldum. Benimle birlikte ailemde gözlerine inanamadı. Ben eşime inanmamıştım köylülerimiz de başta bana inanmadı ve fotoğrafını gösterince inandılar" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!