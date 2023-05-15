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Evlenmesine karşı çıkan babasını öldüren gencin cezası belli oldu

Bursa'da, evlenmesine karşı çıkan babası Erkan Şirinel'i av tüfeği ile vurarak öldüren Emirhan Şirinel'in cezası belli oldu. "Aileme layık bir evlat olamadım. Üzgünüm, verilecek karara saygılıyım" diyen Emirhan Şirinel, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 15.05.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
Evlenmesine karşı çıkan babasını öldürmüştü, cezası belli oldu
DHA

Bursa'da, evlenmesine karşı çıkan babası Erkan Şirinel'i (45) öldüren Emirhan Şirinel (21) hakkında mahkemeden karar çıktı.

Olay, geçen yıl 18 Mart'ta Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2'nci Çamlı Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşı ile evlenmek istediğini söyleyen Emirhan Şirinel, buna karşı çıkan babası Erkan Şirinel ile tartıştı. Çıkan kavgada Emirhan Şirinel, av tüfeği ile babasını vurarak öldürdü.

Polisi arayıp, babasının intihar ettiğini söyleyen Emirhan Şirinel, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ELİNE ATEŞ ETMEK İÇİN TETİĞE BASTIM"

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Emirhan Şirinel, psikolojik sorunları olduğunu, önceki duruşmalarda babasının kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığını belirterek, şunları anlattı:

"O akşam sokaktan sesler gelince kız arkadaşımın ailesinin kapıya geldiğini düşündüm. Tüfeği aldım. Annem ile yatan babamın, sinirlenip kız arkadaşıma zarar vermesinden korktum. Bu sırada babamın sol elini kaldırdığını görünce, eline ateş etmek için tetiğe bastım. Daha sonra yaşaması için kendisine kalp masajı yaptım, yarasına tampon uyguladım. Babamı çok seviyorum. Üzgünüm, pişmanım."

"AİLEME LAYIK BİR EVLAT OLAMADIM"

Emirhan Şirinel karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık ile Erkan Şirinel'in ablası Füsun Şirinel ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Şirinel, "Aileme layık bir evlat olamadım. Uzman çavuş olmayı hayal ediyordum. O da gerçekleşmeyecek. Üzgünüm, verilecek karara saygılıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Emirhan Şirinel'i, 'üst soya ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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