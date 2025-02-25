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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Evlat vahşeti! Yaşlı annesini öldürdü - Son haberler | Son dakika haberleri

        Evlat vahşeti! Anne ve babasını öldürdü!

        Diyarbakır'da tam bir vahşet yaşandı. Olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki M.A., annesi Fener Ateş ile babası Necat Ateş'i öldürdü. Katil zanlısı daha sonra polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:09
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        Evlat vahşeti! Anne ve babasını öldürdü!
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        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A. (25), tartıştığı annesi Fener Ateş'i (70) öldürdü, babası Necat Ateş'i ağır yaraladı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

        POLİSE TESLİM OLDU

        Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. M.A., yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş'in tedavisi sürerken, şüpheli polise teslim oldu.

        BABASI DA YAŞAMINI YİTİRDİ

        M.A.’nın tabancayla vurduğu babası Necat Ateş de sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ateş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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