Baba evine dönen kadın babasını katletti!

Manisa'nın Kula ilçesinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

Kızının bıçaklı saldırısına uğradığı belirtilen kişi, yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramşah Mahallesi'nde S.C.'nin (36), babası Recep A.'yı (69) evinde boğazından bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Recep A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Bir süredir eşinden ayrı babasıyla yaşadığı belirtilen şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.