Zorbozan'a kolay yol

İstanbul'da motosikletle kuryelik yaparken, 2018 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Zorbozan, uzun süre hastanede tedavi gördü. Diyabet hastası da olan Zorbozan'ın iki bacağı dizinin üzerinden kesildi.
AA'nın haberine göre, maddi sorunlar yaşayan Zorbozan, 6 ay önce eşi ve 2 çocuğuyla Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyündeki babaevine döndü. Burada babası ve ailesiyle yaşayan Zorbozan, evinden ana yola kadarki yaklaşık 200 metrelik bölümün düzgün olmaması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkarken zorluk çekti.
Köyde yolların asfaltlandığı sırada muhtar Kazım Zorbozan ve İl Genel Meclisi Üyesi Metin Yamalı, engelli vatandaşın evinin yolunda da inceleme yaptı.
Yaşadığı sorunun İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine Zorbozan'ın evinden ana yola kadarki bölümün de asfaltlanması kararı alındı. Yol, iş makinesiyle düzeltildikten sonra İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltla kaplandı.
Çetin Zorbozan AA muhabirine, kazadan sonra bacaklarının kangren olması nedeniyle kesildiğini söyledi.
Babasıyla yaşadıkları evin önündeki yolun taşlı ve bozuk olduğunu belirten Zorbozan, "Sağ olsunlar, yolumuzu asfalt yaptılar. Akülü arabamla dışarıya çıkabiliyorum ama yollar çok taşlıydı, bozuk olduğu için bir yere gidemiyordum. Artık tekerlekli sandalyemle köy merkezine ineceğim, yakınlarımın yanına, eşime dostuma, camiye gidebileceğim. Dünyaya daha rahat açılmış gibi oldum. Yeniden hayata kavuştum." dedi.
Yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zorbozan, "Valimiz yolumuzu yaptırdı. Valimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize teşekkür ederim." diye konuştu.
Zorbozan, evlerinin de eski olduğunu dile getirerek, "Evimiz 50 yıllık. Tuvaleti bana çok uygun değil. Ayaklarım olmadığı için ellerimle basarak girmek zorunda kalıyorum. Evimizin düzenlenmesi gerekiyor, bu konuda da destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Muhtar Kazım Zorbozan ise köy yollarının sıcak asfaltla buluştuğuna işaret ederek, "Çetin kardeşimiz toprak yolda aracıyla zorlanıyordu, biz de evinin önüne asfalt atılması talebinde bulunduk. Valimize, Özel İdare Genel Sekreterimize, Kaymakamımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. Engelli bir vatandaşımızın sorunu çözülmüş oldu." şeklinde konuştu.
Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!