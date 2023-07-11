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        Antalya'da evinin önünden karşıya geçen 6 yaşındaki çocuk öldü

        Antalya'da, evinin önünden karşıya geçen 6 yaşındaki Mustafa Ercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 19:25
        Evinin önünden karşıya geçen çocuk öldü
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        Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 324 Sokak'ta Aslıhan A. (44) idaresindeki otomobil, evinin önünden karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Mustafa Ercan'a çarptı.

        AİLESİ VE KOMŞULARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

        Kaza yerine gelen çocuğun ailesi ve komşuları sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        #antalya haberleri
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