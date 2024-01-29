Evinin bodrumunda 500'den fazla ahşap maket yaptı

"RESMİNİ GÖRDÜĞÜM HER OBJENİN MAKETİNİ YAPABİLİYORUM"

Gecer, ahşabı şekillendirmenin kendisini rahatlattığını, bu işin insanın gün içinde yüklendiği negatif enerjiyi atabilmesi için çok güzel bir uğraş olduğunu ifade etti.

Ağaç parçalarına şekil vermenin yorgunluğu, stresi aldığını vurgulayan Gecer, "Profesyonel olarak yapmaya başlayınca iyice zevk almaya başladım. Yani gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Doğada gezmek, dolaşmak insana nasıl iyi geliyorsa tahtayı yontmak da bana aynı hissi veriyor" değerlendirmesinde bulundu.