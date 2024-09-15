Evinin balkonunda otururken başına yorgun mermi isabet etti
Ordu'nun Ulubey ilçesinde 49 yaşındaki Ali Duran Şeker'in başına evinin balkonunda otururken yorgun mermi isabet etti. Şeker, hastaneye kaldırıldı.
Ulubey'in Ohtamış Mahallesi Tepekışla Sokak'ta dün akşam saatlerinde evinin balkonunda oturan Ali Duran Şeker'in başına yordun mermi isabet eti. Şeker yere yığıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şeker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Duran Şeker, buradaki müdahalesi sonrası ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.