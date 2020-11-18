Bahçesine düştü... Milyoner oldu!

DHA

Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Kolang kasabasında yaşayan ve tabutçuluk yapan 33 yaşındaki Josua Hutagalung’ın bahçesine göktaşı düştü.

TAŞIN HALA SICAK VE KISMENKIRILMIŞ DURUMDA OLDUĞUNU ANLATTI

O sırada bir tabut üzerinde çalışan Josua'nın evine düşen 2.1 kg ağırlığındaki taş, çatıda büyük bir delik bırakarak toprağa gömüldü. Zemini kazmayı başaran Hutagalung, çıkardığı taşın hala sıcak ve kısmen kırılmış durumda olduğunu anlattı.

DHA'nın haberine göre Hutagalung, evinin çatısını delen göktaşı için uzmanlara danıştı.

CM1/2 karbonlu kondrit olarak sınıflandırılan ve 4.5 milyar yaşıda olduğu tahmin edilen göktaşının son derece nadir bir tür olduğunu aktarıldı.

3 çocuk babası, 2.1 kilogram ağırlığındaki göktaşının 1.4 milyon sterlin değerinde olduğunu öğrendi.

ABD'Lİ GÖKTAŞI UZMANI TALİP OLDU

Olayın duyulmasının ardından, ABD’li göktaşı uzmanı Jared Collins, uçağa binip Endonezya'ya gelerek, göktaşını satın almak istedi. Göktaşını satın almak için Endonezya'da Hutagalung'a ulaştı.

İkili arasında pazarlık yapıldığını aktaran yerel medya, Collins’in göktaşını ABD'nin Indianapolis şehrindeki göktaşı koleksiyoncusu Jay Piatek tarafından 1.4 milyon sterline satın alındığını yazdı.

30 yıllık kazanacağı parayı tek seferde kazanan Josua, paranın bir kısmını bir kilise inşa etmek için harcayacağını söyledi.