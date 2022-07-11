Yorgun mermi bir kişiyi yaraladı

Adıyaman'da, evinin bahçesinde oturan 3 çocuk babası Aziz Akgün (60) isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Akgün (60), evinin önünde bulunan bahçede oturduğu esnada göğüs kısmında acı hissettiğini fark edince mermi isabet ettiğini anladı.

Akgün, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Akgün'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis bölgede boş kovan aramaya başladı. Soruşturma sürdürülüyor.