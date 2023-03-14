Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheliye gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde hazırladığı ışık ve iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve kullanılan malzemeler ele geçirildi

Giriş: 14.03.2023 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheliye gözaltı
Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla Gümüşlük Mahallesi'nde oturan O.F.B.'nin, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine hakarete geçen ekipler, şüphelinin evine dün operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 10 kök Hint keneviri, 10 adet uyuşturucu hap, 7 adet yurt dışı menşeili özel üretim skunk tohumu, 15 gram kenevir tohumu, 1 esrar öğütme aparatı, 79 parça parçadan oluşan kenevir üretmek için kullanılan iklimlendirme ve ışık sistemi, 950 mililitre sıvı gübre, 1 ruhsatsız tabanca ve 31 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.F.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yolcu otobüsünde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Yolcu otobüsünde sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Bitlis'te ekmeğin fiyatı 5 lira oldu
Bitlis'te ekmeğin fiyatı 5 lira oldu
Çarptı, kaçtı: 1 yaralı
Çarptı, kaçtı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.