Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla Gümüşlük Mahallesi'nde oturan O.F.B.'nin, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine hakarete geçen ekipler, şüphelinin evine dün operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 10 kök Hint keneviri, 10 adet uyuşturucu hap, 7 adet yurt dışı menşeili özel üretim skunk tohumu, 15 gram kenevir tohumu, 1 esrar öğütme aparatı, 79 parça parçadan oluşan kenevir üretmek için kullanılan iklimlendirme ve ışık sistemi, 950 mililitre sıvı gübre, 1 ruhsatsız tabanca ve 31 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.F.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.