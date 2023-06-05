Evine gittiği arkadaşını döverek öldürdü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde dün gece Muhittin Bural (64) ile evine gelen arkadaşı Tolga Ç. (48) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tolga Ç., dövdüğü Bural'ın başına sert bir cisimle vurdu. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Tolga Ç.'yi gözaltına aldı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhittin Bural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhittin Bural'ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Tolga Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.