Evine gelen tebligatla şaşkına döndü: Eşini bile inandıramadı

Fuat Uyar, "Akşam eve gittiğimde 'Ceza makbuzunu getirin bakayım ne olmuş' dedim. Kırmızı ışık ihlali olduğunu söyledi eşim. İlgimi çekti normalde ben hiç faturalara bakmadan gider öderdim veya telefondan mobil sistemden ödeme yapardım. Kırmızı ışık deyince dikkatimi çekti. Çünkü ben kırmızı ışık ihlali konusunda çok dikkatliyim. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. Orada Şanlıurfa yazıyordu, Şanlıurfa'ya ben hiç gitmedim. Eşim Şanlıurfa'yı duyunca 'Hayırdır, ne oldu? Sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok?' dedi. Ben 'Şanlıurfa'ya gitmedim, gitsem bir bilginiz olur' dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık" dedi.