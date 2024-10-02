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        Haberler Gündem Güncel Evine gelen tebligatla şaşkına döndü: Eşini bile inandıramadı | Son dakika haberleri

        Evine gelen tebligatla şaşkına döndü: Eşini bile inandıramadı

        Yozgat'ta yaşayan Fuat Uyar, evine gelen ceza makbuzu ile hayrete düştü. Daha önce hiç gitmediği Şanlıurfa'dan bin 506 TL trafik cezası geldiğini belirten Uyar, eşinin dahi kendisine inanmadığını belirterek, "Eşim Şanlıurfa'yı duyunca 'Hayırdır, ne oldu? Sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok?' dedi. Ben 'Şanlıurfa'ya gitmedim, gitsem bir bilginiz olur' dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:53
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          Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan minare ustası Fuat Uyar'ın evine "kırmızı ışık" ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle bin 506 TL trafik cezası geldi.

        • 2

          Uyar, makbuzu incelediğinde cezanın Şanlıurfa'da kesildiğini gördü. Hayatı boyunca Şanlıurfa'ya hiç gitmediğini anlatan Uyar, cezanın 2015 model bir araca kesildiğini ancak kendi aracının 2019 model olduğunu söyledi.

          İkiz plaka mağduru olduğunu belirten Fuat Uyar, sorunun çözülmesini bekliyor.

        • 3

          Fuat Uyar, "Akşam eve gittiğimde 'Ceza makbuzunu getirin bakayım ne olmuş' dedim. Kırmızı ışık ihlali olduğunu söyledi eşim. İlgimi çekti normalde ben hiç faturalara bakmadan gider öderdim veya telefondan mobil sistemden ödeme yapardım. Kırmızı ışık deyince dikkatimi çekti. Çünkü ben kırmızı ışık ihlali konusunda çok dikkatliyim. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. Orada Şanlıurfa yazıyordu, Şanlıurfa'ya ben hiç gitmedim. Eşim Şanlıurfa'yı duyunca 'Hayırdır, ne oldu? Sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok?' dedi. Ben 'Şanlıurfa'ya gitmedim, gitsem bir bilginiz olur' dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık" dedi.

        • 4

          Ceza makbuzunu detaylı inceleyen Uyar, "Diğer ceza gelen makbuzu incelediğimde ise plaka aynı fakat araç modeli ve markası farklı. 2015 model gri bir araba olduğu yazılıyor. Ben bu arabayı 2019'da aldım. 2019'dan beri hiç plakasını değiştirmedim. Yani gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Tedirginlik içerisindeyim. Yardım etmelerini bekliyorum yetkililerin. Şikayette bulundum. Şu an sonuç bekliyorum ama ne zaman gelir, ne olur? Bu cezayı ödemek istemiyorum" dedi.

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