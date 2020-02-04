Türk Telekom 5G canlı maç yayını deneyimi sundu

Naime Sert nsert@haberturk.com

2020'nin dünyada 5G teknolojileri için önemli bir milat olması bekleniyor. İletişim, ulaşım, enerji, üretim, sağlık, tarım ve medya gibi alanların dijital dönüşümünde öncü rol oynayacak 5G teknolojisi için dünyada olduğu gibi Türkiye' de de çalışmalar devam ediyor. GSM operatörleri bu kapsamda çeşitli testler yapıyor. Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında 5G canlı maç yayını deneyimini yaşattı.

GÖZLÜKLE KULLANILABİLİYOR

Türkiye’de ilk olduğu belirtilen, Türk Telekom Ümraniye Teknopark’ta VR gözlüklerle yapılan bu deneyime katıldık. Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasını VR gözlüklerle izledik. Yayın, Türk Telekom’un Huawei ile kurduğu canlı 5G test şebekesi üzerinden, tasarım yazılım firması Garage Atlas’ın sağladığı 360 derece kamera açısıyla 4K çözünürlüğünde aktarıldı. Gözlük bir uzvum haline geldiği için VR gözlüğü kullanıp, kullanamayacağım konusunda kısa bir tereddüt yaşadım ancak gözlükle de kullanılabiliyor.

MAÇIN İÇİNDE GİBİ

Çok düşük gecikme ile yüksek hızda video aktarımına olanak tanıyan 5G canlı yayın teknolojisiyle gözlükleri taktığımızda kendimizi spor salonunda ve maçın içindeymiş gibi hissettik. Bazen potanın arkasında bazen seyircilerin, bazen oyuncuların arasındaymış gibiydik. Hatta zaman zaman yükseklik korkusu yaşadık.

'FARKLI PLATFORMLARDA KULLANACAĞIZ'

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, etkinlikte yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemde hayatımızın birçok alanında yer alacak 5G teknolojisini TV yayıncılığı gibi farklı platformlarda da kullanacaklarını kaydetti. Fiber altyapının 5G için de kritik öneme sahip olduğunu belirten Önal; “Ülkemizin en ücra köşelerine kadar uzanan fiber altyapımızı son 10 yılda 10 kattan fazla artırarak 305 bin kilometre kablo ile 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğa çıkardık. Mobil baz istasyonlarımızın yarısına yakınını 5G’nin yapı taşı fiber ile altyapımıza bağladık. 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra şu an Türk Telekom’un, fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G’ye en hazır operatör konumunda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

'SEYİR ZEVİKİNİ ARTIRACAK'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, seyir zevkini artıracak her türlü gelişmeyi desteklediklerini vurguladı. Türkoğlu, 5G canlı maç yayını deneyiminin bu tecrübeyi bambaşka bir yere taşıdığını kaydetti.

5G İÇİN İHALE YAPILACAK

Peki Türkiye 5G teknolojisine ne zaman geçecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun aralık ayı sonunda paylaştığı son bilgilere göre yerli 5G sistemleri, Mart 2020'de canlı şebekede test edilebilecek, 5G altyapısının ilk test sahası İstanbul Havalimanı olacak. 5G, 2020 yılının haziran ayında şebekelerde kullanılmaya hazır hale getirilecek. Ardından 5G'ye yönelik frekans ihalesi yapılacak.