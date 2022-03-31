50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, son üç Avrupa Şampiyonası´nda finale çıkan ve bir tanesinde altın madalya kazanan Bulgar Miglena Selishka ile final maçına çıktı. Evin, rakibini tuşla yenerek Macaristan´da altın madalyaya ulaştı.

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