        Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen deprem, İstanbul dahil çevre illerde hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar ''Evimin altından fay hattı geçiyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye diri fay hattı haritası ve MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…

        Giriş: 02.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 02.10.2025 - 19:13
          İstanbul’da hissedilen deprem sonrası fay hattı sorgulamaları hız kazandı. e-Devlet ve MTA resmi siteleri üzerinden fay hattı sorgulamaları yapılabiliyor. İşte Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı ile güncel bilgiler...

          EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

          Aşağıdaki adrese tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

          FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          E- devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir.

          Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Öncelikle zemin etüdü yaptırılması gerekiyor. Bu etütle fay hatlarına ne kadar mesafede olduğu bilinmelidir. Ev fay hattının üzerindeyse ona göre tedbirler alınabilir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir.

          MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARI (2024 )

          Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı.

          MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

          MTA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

          FAY HATLARINI HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

