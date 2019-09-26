26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul deprem haritası da sıkça araştırılıyor. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) resmi internet adresinde fay hattı sorgulama ekranını erişime açtı.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.
DAHA BÜYÜK BİR DEPREM GELEBİLİR
Profesör Ahmet Ercan, “Dün, bugün ve iki gün önce aynı yerde Silivri önünde olan 4.7 ve 5.8'lik depremler kabuğu kırmak için yeterli bir güç birikimini sağlamıyor. Ama diyor ki ben ‘Ben seni uyarıyorum. Daha büyük bir depremi yapacağım.' İşte bu gücün toplanması da hesaplarıma göre 20-25 yıl içinde olabilir” dedi.
“YAVAŞ ATIN TEKMESİ PEK OLUR”
Ercan şunları söyledi “İki tane kol var. Birisi doğudaki İstanbul kolu, diğeri de batıda Tekirdağ kolu. Bu her iki depremde, Tekirdağ kolunun odağında oluştu. İstanbul kolu neden suskun duruyor peki? Bunun ana nedeni buradaki yer yapısının daha tek düz olması. Trakya'yı temsil eden Ergene Havzasını simgeleyen Tekirdağ kolu ise oradaki yer yapısı daha gevrek. O nedenle o bölgedeki gerek deprem gerekse küçük orta boy depremler daha fazla duyuluyor. Yavaş atın tekmesi pek olur diye bir söz var. İstanbul kolunun suskun olması burada bir deprem olmayacağı anlamına gelmez. Burada bir kilitlenme noktası da var. Büyük depremin olabilmesi için 6 milyar gigatonluk yerin kırılma direncini kırması gerekiyor. Bu kırılma direncini kırması için depremin büyüklüğünün 7.2 çıkması gerekiyor. Diğer bir deyimle dün, bugün ve iki gün önce aynı yerde Silivri önünde olan 4.7 ve 5.8'lik depremler kabuğu kırmak için yeterli bir güç birikimini sağlamıyor. Ama diyor ki ben ‘Ben seni uyarıyorum. Daha büyük bir depremi yapacağım.' İşte bu 6 milyar gigatonluk güç şuanda yok. Bunun toplanması da hesaplarıma göre 20-25 yıl içinde toplanabilir. Ancak uyarıcı depremlerin olacağını söylemiştim. Daha büyük bir deprem olacağını söylemek zor. Çünkü yerdeki gerginlik birikiminin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Beklentim eğer olursa 0.1 puan daha arttırabilir. Yer gergin şuan da kükrüyor. Her depremden sonra büyük deprem geliyor diyemeyiz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!