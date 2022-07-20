Evi istila ettiler! Aile diken üstünde

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesinin evi yılanların yuvası haline gelmiş. Evin her köşesinden çıkan yılanlar nedeniyle aile korku içinde yaşıyor. Üç çocuğunu yılanlar nedeniyle akrabalarının yanına gönderen anne Ayşe Oyman, "Tek korkum çocuklarımdır. Her dakika panik içindeyiz. Artık başka ev istiyoruz. Çünkü bu ev artık yılan evine dönüşmüş durumda" dedi.

İHA'nın haberine göre, Yüksekova merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesi, son dönemlerde yaşadığı yılan korkusu nedeniyle evlerinde diken üstünde yaşıyor. Özellikle halı ve yastık altı ile kapı araları başta olmak üzere evin her köşesinden çıkan yılanlardan bir türlü kurtulamayan aile, 3 küçük çocuklarını yılanlardan korumak için akrabalarının evlerine gönderiyor.

'BU EV ARTIK YILAN EVİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA'

Köye yakın bir noktada yaptıkları evlerinde ilk başlarda yılan olmadığını anlatan Ayşe Oyman, "Son 2 senedir evimin her tarafından yılanlar çıkıyor. Bazen yemek yaptığım fırının üzerinde bile çıkıyorlar. Artık evimde çalışamaz hale geldim. Çocuklarım bazen evde oluyor, onlar da korkuyorlar. Bende onları arada bir akrabalarımıza gönderiyorum. Yatağımıza gelir diye geceleri korkudan yatamıyoruz. Ben gerçekten yetkililerden destek bekliyorum. Tek korkum çocuklarımdır. Her dakika panik içindeyiz. Artık başka ev istiyoruz. Çünkü bu ev artık yılan evine dönüşmüş durumda. Zaten maddi durumumuzda iyi değil. Bu korkudan artık kurtulmak istiyoruz" dedi.

'AİLCE DİKEN ÜSTÜNDEYİZ, DESTEK BEKLİYORUZ'

Aile reisi Fikret Oyman da evin her tarafında yılanlar çıktığını söyleyerek, "Elimizdekileri bu evin yapımına verdik, şu anda durumumuz yok. Evin her tarafından çıkan yılanlar aslında daha çok çocukları korkutuyor. Bu ev yaşanmaz duruma geldi. Ailece artık diken üstündeyiz. Çünkü çıkma saati belli olmayan yılanların korkusu gece bile yatmamıza engel olmaktadır. Bizde yetkililerden gerekli destekleri bekliyoruz" diye konuştu.

'BU YILANLI EVDE YAŞAMALARI ARTIK ÇOK ZOR'

Köy Muhtarı Fevzi Oyman ise, "Çektiğimiz görüntüleri kaymakama, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine illettik. Ekipler geldiler. Burada incelemelerde bulundular. Yılanları da burada sabah gördük. Ailenin durumu iyi değil. Bu yılanlı evde yaşamaları artık zor. İnşallah yetkililerimiz gerekli desteklerini sağlayacaklar aileye. Çünkü bu yılanlar evin her tarafından çıkıyor. İnşallah aileyi yeni eve kavuştururuz" ifadelerini kullandı.