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        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton-Manchester United: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Everton-Manchester United: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, İngiltere Premier Lig'de konuk olduğu Everton'ı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:45 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:45
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        M. United üç puanı üç golle aldı!
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        İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, ligin 13. haftasında Everton ile karşılaştı.

        Manchester temsilcisi, 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı.

        Manchester United, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, düşme hattındaki Everton 4 puanda kaldı.

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