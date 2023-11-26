Everton-Manchester United: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, İngiltere Premier Lig'de konuk olduğu Everton'ı 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, ligin 13. haftasında Everton ile karşılaştı.
Manchester temsilcisi, 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı.
Manchester United, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, düşme hattındaki Everton 4 puanda kaldı.