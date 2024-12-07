Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        35
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        23
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton-Liverpool derbisi ertelendi! - Futbol Haberleri

        Everton-Liverpool derbisi ertelendi!

        İngiltere Premier Lig'de bugün Everton ile Liverpool arasında oynanması planlanan derbi maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Everton-Liverpool derbisi ertelendi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında lider Liverpool'un, Everton ile oynayacağı maça erteleme kararı çıktı. Merseyside derbisinde bugün TSİ 15.30'da oynanması planlanan maç öncesi Goodison Park'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe alındığı açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Habertürk Anasayfa