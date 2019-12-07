Everton, Premier League'in 16. haftasında sahasında Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Richarlison, 49. ve 89. dakikalarda Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 52. dakikada Mateo Kovacic'ten geldi. Ligde kötü günler geçiren ve son olarak teknik direktör Marco silva ile yollarını ayıran Everton bu sonucun ardından 17 puana yükseldi. Chelsea ise 29 puanda kaldı.

Öte yandan Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve maçta süre almadı.