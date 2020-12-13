Everton, Goodison Park Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk oldu.

Ev sahibi takım Sigurosson'un 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Everton, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 9 maçın ardından kaybeden Chelsea, bu skorla 22 puanda kalırken, Everton 23 puana yükseldi.