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        Haberler Magazin Everest Yayınları: Azra Kohen ile yollarımızı ayırdık

        Everest Yayınları: Azra Kohen ile yollarımızı ayırdık

        Everest Yayınları, Azra Kohen'in sosyal medyada Filistinlilere yönelik aşağılayıcı paylaşımı nedeniyle ünlü yazarla yollarını ayırdığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:46
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        "Azra Kohen ile yollarımızı ayırdık"
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        Azra Kohen'in bir takipçisine yönelik Filistinlilerle ilgili; "Yavrusunu korumayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" şeklindeki ifadeleri üzerine, ünlü yazara sosyal medyadan tepki yağdı.

        Tepkiler üzerine; Azra Kohen'in kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları'nın sosyal medya hesabındaki gönderiler yorumlara kapatılarak; "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. Başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere tüm Filistin halkına uygulanan bu durum bir insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da en ufak bir 'ama, fakat' olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuzun bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" paylaşımında bulunuldu.

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        "YOLLARIMIZI AYIRDIK"

        Yapılan açıklamada, Everest Yayınları'nın Filistin halkına yönelik "soykırımı" açıkça lanetledikleri bildirildi.

        Azra Kohen

        "Bunun aksi bir durum, vicdansız ve merhametsiz bir düzeni meşrulaştırmak olur" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Net açıklamamız ve duruşumuza rağmen insanları bize karşı kışkırtarak söylememizi istedikleri mesajlar için dayatmacılık yapan kişilerin samimi olduklarına inanmıyoruz. Kimse Everest Yayınları'nın bu hassas konudaki samimiyetini sorgulayamaz. Dün itibarıyla yayınevimizi itibarsızlaştırma, hedef gösterme ve sosyal medya hesaplarına spam göndererek engel yaratmaya çalışan kişilere karşı hukuk önünde gerekli süreçler başlatılmıştır.

        Everest Yayınları, geniş bir yelpazede binlerce kitap yayımlamış olup ülkemizin en önde gelen yayınevlerindendir. En öne çıkan özelliğimiz bağımsız bir yayınevi olmamızdır. Sadece metinler üzerinden binlerce insanla çalışma ilişkisi kurmuş durumdayız. Bu metinleri olası en iyi biçimde basmaya çalışıyoruz. Niyet okuması yapamayız ama niyet bir defa ifade edildiğinde de gereğini yaptık. Bu bağlamda Azra Kohen ile yollarımızı ayırdığımızın bilinmesini isteriz.

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        Everest Yayınları'nın yanı sıra Kitapyurdu, D&R ve BKM Kitap'ın aralarında olduğu birçok alışveriş sitesinden Azra Kohen'in kitaplarının satışı durduruldu.

        "AZRA KOHEN, BİR KARAKTERİ, İSRAİL RUHLU BİNLERCE İNSANI SEMBOLİZE EDİYOR"

        Yazar ve psikoterapist Gökhan Ergür, AA muhabirine, Azra Kohen'in bir dönem kendisini televizyonlarda psikolog olarak tanıttığını söyledi.

        "Bir uzman olarak ekranlarda açıklamalarda bulundu fakat sonrasında kendisinin psikolog olmadığını öğrendik" diyen Gökhan Ergür, şunları dile getirdi: Yaptığı açıklamada İngiltere'de psikolog unvanını kullanabildiği bir eğitim aldığını söyledi. Diyelim ki Azra Hanım bir psikolog ve iddia ettiği gibi Filistinli anneler çocuklarını bilerek bombalanacak yerlere bırakıyor. Hangi psikolog böyle bir durumda Azra Hanım'ın kendi ifadesiyle o annelerin öldürülmesini, kendi çıplak elleriyle o anneleri yok etmeyi düşünür? Aklı başında bir psikoloğun burada takınacağı tavır, o annelere yardım emek, bu eylemlerinin nedenlerini anlamak ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan o kadınlara tedavi imkanı sunmaktır. Kendisinin ciddi bir psikolojik desteğe ihtiyacının olduğunu düşünüyorum.

        Yazar Yavuz Yiğit de Azra Kohen'e aslında üzüldüğünü söyleyerek; "Sebebi şu: Onun gibi çok ırkçı ve İsrail ruhlu insan var. Bunlar kendilerini tutabiliyorlar ve içimizde çok rahat dolaşabiliyorlar. Herkes onları halen muteber biliyor. Azra Kohen içinde tutamadı ve biz ona yüklendik. Aslında Azra Kohen bir karakteri, İsrail ruhlu binlerce insanı sembolize ediyor. Filistin davasını küçümseyen, Filistinlilerin toprak sattığını düşünen insanları sembolize ediyor" ifadelerini kullandı.

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        #Azra Kohen
        #Everest Yayınları

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