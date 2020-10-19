Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Hasan Baykal, evine gelen 3 bin 944 lira tutarındaki doğal gaz faturasını görünce şaşkınlık yaşadı. Doğal gaz şirketine giderek şikayette bulunan Baykal'a, endeks rakamlarında değişiklik yapıldığı ve hatanın düzeltileceği söylendi.
Turgutlu´nun Altay Mahallesi´nde yaşayan emekli polis Hasan Baykal, aylık ortalama 70-80 lira ödediği doğal gaz faturasının, 2 aylık döneme karşılık 3 bin 944 lira 52 kuruş geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Faturayı gördüğü ilk anda korktuğunu ve bir yanlışlık olabileceğini düşündüğünü belirten Hasan Baykal, ''Bu sabah dışarıya çıktığımda kapıda doğal gaz faturasını görünce hayatımın şokunu yaşadım. Hala faturanın şaşkınlığı içindeyim. Evime yazılan doğal gaz faturası 3 bin 944 Türk lirası. Bir evde bu şekilde doğal gaz kullanımının olması imkansız. Normalde aylık 70-80 lira olması gereken faturanın bana bu şekilde gelmesini anlayamadım. Sayacın yanlış okunduğunu düşündüm'' dedi.
`ENDEKS RAKAMLARI YANLIŞ GİRİLMİŞ´
Gün içinde söz konuyu doğal gaz şirketine giderek şikayetini yetkililere aktardığını belirten Baykal, ''Faturada endeks rakamlarının yanlış girildiğini söylediler. En kısa sürede durumu düzeltecekleri sözünü verdiler. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum'' diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!