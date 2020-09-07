Çocuklar aileleri ile birlikte daha iyi yemek yerler, bu bir gerçek. Daha fazla sebze, daha az trans yağ tüketirler. Okul performansında yükseliş yaşanır. Ve ayrıca beslenme bozuklukları ve depresyon riskinde de düşüş görülür. Ancak ailenin bu yemekleri nerede yediği de önemli – ve görünen o ki en ideali ev. İşte sebepleri...

Daha fazla besleyici madde daha az kalori

Sebeplerin en aşikarı, evde pişirilen yemeklerin restoranda yapılanlara kıyasla daha sağlıklı olması. Yapılan araştırmalara göre, ev dışında hazırlanan yemeklerde daha az meyve ve sebze, daha fazla kalori, yağ ve sodyum bulunuyor. Ancak dünya genelinde birçok yerde dışarıda yemek yemek son derece yaygın. Illinois Üniversitesinden Prof. Barbara Fiese "beslenme alışkanlıklarının çok küçük yaşlarda oturduğu düşünüldüğünde bu durum oldukça endişe verici” diyor. Çocuk dışarıda yemek yemeye alıştıysa, zayıf beslenme alışkanlıklarının oluşma riski artıyor. Ayrıca dışarıdan çok fazla yemek, yemek kutularında ve ambalajlarda bulunan kimyasal türlerinin kanda birikmesine sebep oluyor.

Daha fazla sebze ve meyve dolu bir gelecek

Ev dışında yemek yemek, çocukların başka önemli şeyleri de kaçırdıkları anlamına geliyor. Aileleri ile restoranlarda yemek yiyen çocuklar, zaman geçirmenin ve bağ kurmanın faydalarını görüyorlar; ancak bir yemeğin nasıl ortaya çıktığını öğrenmenin faydalarından mahrum kalıyorlar. Sofrayı kuramıyorlar, yemek hazırlamaya yardım edemiyorlar, basit yemekleri pişirmeyi ya da düzgün bir şekilde temizliğini yapmayı öğrenemiyorlar. Bunlar hayata dair önemli beceriler ve evde yemek yeme alışkanlığı olan ailelerin çocukları, sürece dahil olma ve her adım hakkında bir şeyler öğrenme fırsatına sahip oluyorlar. Dr. Fiese, buna “ailesel yeme bağlılığı” adını veriyor. Araştırmalarında gördüğü kadarıyla, yemek hazırlamanın basit adımlarında işe dahil olmalarına izin verilen okul öncesi çağdaki çocuklar, bunu deneyimleyen çocuklara kıyasla daha fazla meyve ve sebze tüketiyor.

Maceracı gurmeler

Evde daha fazla yemek yemek, çocuğunuzun yemeklere dair ufkunun da genişlemesine yardımcı olur. Restoran menüleri, çocukların seçimlerini sınırlandırır, özellikle de birçok yerde benzer minvalde seçeneklerin olduğu düşünüldüğünde. Evde ise çocukların farklı besin türleri ile karşılaşma olasılıkları daha yüksek. Restoranlar çocukların tam olarak yemek istediklerinin arasından seçim yapmalarına izin verirken evde ailece yemek yemek, ebeveynlerin çocukların maruz kalmalarını istedikleri yemekleri sunabilmeleri anlamına geliyor.

Dr. Fiese, restoranlarda geçirilen öğünlerin, çocukları meşgul tutmak için kullanılan cep telefonu ya da tabletler gibi dikkat dağıtıcıları da içerdiğinden bahsediyor. Restorantlarda dikkati dağılan aile üyeleri, birbirlerine ilgi gösterme, günlük hayatlarında neler olduğunu öğrenme, duyguların takibini yapabilme, sağlık için elzem olan içten alakayı gösterebilme konusunda yetersiz kalıyor.

Evde kolaylıkla nasıl yemek hazırlanır?

Unutmayın ki evde yapılan yemeklerin üst kalite olmalarına gerek yok. ‘Ev yapımı yemek’ pişirilmiş olmak zorunda bile değil – soğuk bir sandviç dahi ara sıra yeterli. Mükemmelin peşinde koşmaktan vazgeçin. Aile yemekleri, çırpılmış yumurta ve meyveden ibaret olabilir. Peynirli ya da yoğurtlu makarna olabilir. Bir önceki günden kalan tavuklarla yapılacak bir sandviç kadar hızlı olabilir. İnstagrama koymaya değecek gurme yemekler yapmasanız da olur.

Odaklanmanız gereken, birlikte geçirilen zamanın kalitesi.

Kaynak:parents.com/