'Evde Tek Başına' oyuncusu Kieran Culkin artık üç çocuk babası

'Evde Tek Başına' filminde çocuk oyuncu olarak yer almasıyla Hollywood'a adım atan Kieran Culkin, artık üç çocuklu bir aile babası. 43 yaşındaki ABD'li oyuncunun eşi Jazz Charton, üçüncü çocuklarını dünyaya getirdi. Haberi, Culkin'in eski rol arkadaşı Sarah Snook verdi. Snook, Access Hollywood'a verdiği röportajda, bebeği gördüğünü söyleyerek, Culkin ve ailesi için "Çok mutlular" ifadesini kullandı.

Kieran Culkin, 2024 Emmy Ödülü'nü alırken, 37 yaşındaki eşine sahneden seslenmiş ve daha fazla çocuk istediğini söylemişti. Culkin, eşine; "Hayatını benimle paylaştığın ve bana iki harika çocuk verdiğin için teşekkür ederim" dedikten sonra; "Jazz, daha fazlasını istiyorum. Kazanırsam belki demiştin!" diyerek sözlerini bitirmişti. Çift daha sonra üçüncü bebeklerini beklediklerini açıklamıştı.

Kieran Culkin ve Jazz Charton ikilisinin 6 yaşında Kinsey Sioux ve 4 yaşında Wilder Wolf adlarında iki oğlu bulunuyor.

28 Eylül'de New York'ta Broadway oyunu 'Godot'yu Beklerken'in açılış gecesine çift birlikte katıldığında Jazz Charton'ın belirginleşen karnı dikkat çekmişti. Kieran Culkin, eşinin karnına elini koyarak poz vermişti.

Kieran Culkin'in ilk filmi, ağabeyi Macaulay Culkin'in başrolde olduğu 'Evde Tek Başına' serisinin ilk filmiydi. Culkin, bu filmde kuzen 'Fuller McCallister' karakterini canlandırdı. Kieran Culkin, 'Evde Tek Başına'da oynadığında 8 yaşındaydı