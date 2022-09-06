Evde sufle tarifi

TV8 ekranlarının yarışmalarından MasterChef'te 5 Eylül akşamı leziz sufleler yapıldı. Şefler, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yapılan en iyi sufleyi seçti. Bu kapsamda araştırılan, "Evde sufle nasıl yapılır, malzemeleri ne? MasterChef sufle tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

MASTERCHEF SUFLE TARİFİ NEDİR?

İlk olarak yumurtayı kırın ve blender yardımı ile çırpın. Köpürmüş olan yumurtaya oldukça yavaş bir şekilde şekeri ilave edin ve bu aşamada çırpmaya devam edin.

Ocağın üzerine tereyağını, bitter çikolatayı koyun ve eritin. Eriyen çikolatanın üzerine tuz ve un ekleyin. Karıştırdıktan sonra yavaşça yumurtalı karışımı ilave edin.

Biraz çırpın ve pişireceğiniz kaselere alın.

Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırına sufleleri alın ve en fazla 8 dakika olacak şekilde pişirin. Afiyet olsun.