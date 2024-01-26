Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Evde serum uygulaması hayati riske yol açabilir"

        "Evde serum uygulaması hayati riske yol açabilir"

        Salgın hastalıkların artış gösterdiği, gribal enfeksiyonların etkilerinin her yaştan insanı güçsüz düşürdüğü bugünlerde, hastalıklardan korunmak için vitamin takviyelerine sıkça başvuruluyor. Covid-19 pandemisiyle birlikte evde alınan sağlık hizmetlerinin popülerleşmesi, evde serum hizmetine ilgiyi de artırdı. Doğru doz ayarı yapılmadan bilinçsizce alınan bu takviyeler hakkında uyarıda bulunan Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Evde sağlık hizmeti uygulamalarında iğne yapılmaz, serum takılmaz. Doktor gözetimi ve yeterli teknik ekipman olmadan ev ortamında bağışıklık serumu ve vitamin takviyesi yaptırmak, olası bir komplikasyonda hayati risklere kadar varan sonuçlar doğurabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde serum uygulamasına dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kış mevsiminde özellikle toplu ortamlarda bulunmak zorunda kalan kişiler, enfeksiyon kaynaklı hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Hastalık riskine karşı bağışıklığı güçlendirmede daha hızlı ve etkili sonuç alınması için ağızdan veya damar yoluyla vitamin takviyesi almanın önemine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Erdal Dilekçi, bu uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi: “Uzman hekim kontrolünde, doğru planlamalarla yapılan glutatyon, C vitamini, ozon terapi, alfa lipoik asit gibi takviyeler vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirmektedir. Kas iskelet sistemi üzerinde güçlü etkileri bulunan ozon terapi, antioksidan kaynağı olması sebebiyle glutatyon, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla mücadelede etkisi bilinen yüksek doz C vitamini, sağlıklı damarlar ve hücre yenilenmesinde katkısı olan alfa lipoik asit gibi takviyeler uzman doktor kontrolünde, kişiye özel planlamalarla, doğru doz ayarlamalarına dikkat edilerek uygulandığında, mevsimin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; bu takviyelerin bilinçsizce, uzman doktor gözetimi olmadan, kişinin genel sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olunmadan alınmamasıdır.”

        REKLAM

        “YASAL OLMAYAN BİRÇOK UYGULAMA YAPILIYOR”

        Son dönemde popüler hale gelen bağışıklık serumları ve vitamin takviyelerinin ev ortamında, sağlık kuruluşlarına gitmeden uygulanmasının çeşitli risklere yol açabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Dilekçi, şöyle konuştu: “Kişiden kişiye değişen ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilme ihtimali olan bu uygulamaların damar yolu açabilen herhangi bir sağlıkçı tarafından, test ve tetkiklerden geçirilmemiş kişilere uygulanması doğru değil. Toplumumuzda evde sağlık hizmeti çok yanlış anlaşılıyor. Genel olarak evde sağlık hizmeti uygulamalarında iğne yapılmaz, serum takılmaz. Tüm bu uygulamaların bir hukuki sorumluluğu olduğundan, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş sağlık merkezlerinde, yetkisi olan kişilerce yapılması gerekir. Evde sağlık hizmeti; yara bakımı, pansuman, sonda takılması gibi işlemlerden öteye geçmemelidir. Herhangi bir komplikasyon durumunda müdahalede bulunulabilecek yeterli teknik ekipman ve uzman gözetiminin olmaması, hayati risklere kadar varan sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir.”

        “KONTROLSÜZCE TAKVİYE ALINMASI ALERJİK REAKSİYONLARA SEBEP OLABİLİR”

        Bu konuya ‘Daha önce çok kez yaptırdım, bir şey olmaz’ mantığıyla yaklaşılmaması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Dilekçi, “Bir kişinin şimdiye kadar bu uygulamaları evde veya herhangi bir hastanede sorunsuz şekilde yaptırmış olması, bundan sonra sorun yaşamayacağı anlamına gelmemektedir. Söz konusu vitamin ve serumların içeriğindeki etken maddeler, kişinin metabolizmasında bir süre sonra ihtiyaç arz etmeyebilir ve kontrolsüzce takviye alımına devam edilmesi istenmeyen alerjik reaksiyonlara sebep olabilir” dedi.

        "HER İSTEYEN VİTAMİN İĞNESİ YAPTIRAMAZ"

        Her hasta için ayrı bir tedavi protokolünün belirlendiğini ve hastaya özel yazılmış reçetelerle planlamanın yapıldığını belirten Doç. Dr. Dilekçi, “Uzman hekimler, hastane koşullarında hastalar için bir tedavi planlamadan önce gerekli tahlil ve tetkikleri yapar. Örneğin, mevsim hastalıklarından korunmak için kişiye plansızca yapılan yüksek doz C vitamini, böbrek fonksiyonlarını negatif etkileyebilir. Dolayısıyla bu takviyeyi planlamadan önce vücudun tıbbi gereksinimlerini tespit etmek gerekir. Vitamin takviyesi isteğiyle başvuran her hastaya hemen takviye yapılmaz. 3T kuralı denilen ‘teşhis-tedavi-takip’ ilkesine göre yapılan planlamalarla, hasta için gerçek fayda sağlayıcı, doğru kararlar verilmelidir” diye konuştu.

        Vücudun bağışıklık sistemini destekleyen güncel uygulamaların tıp literatüründe kanıtlanmış olumlu etkilerinin olduğunu belirten Dilekçi, şöyle devam etti: “Serum ve vitamin takviyeleri, satıcı şirketler tarafından gerçek dışı etkilerle piyasada dolaşıma sokuluyor. Kişiler, bu gerçek dışı bilgilerden hareketle hem kendileri hem de çocukları için talep oluşturuyorlar. Örneğin, klinik ortamda uygulanan glutatyon tedavisi, ozon terapi, C vitamini takviyesi gibi destekçilerin vücutta bilinen olumlu etkileri mevcut. Ancak altta yatan olası farklı sebepleri göz ardı ederek, yalnızca bu uygulamalardan şifa beklemek doğru olmaz. Bu uygulamalar, genel iyilik halini destekleyecek, vücudun güç kaynağını besleyecek, savunma mekanizmalarının işlevini arttıracak yardımcılar olarak kabul edilmeli. Her biri farklı konularda destek sağlayan bu uygulamalar hastalara önerilirken, mevcut sağlık durumları bir bütün olarak değerlendirilmeli. Önce mevcut sorunları ortadan kaldıracak, sonra sürdürülebilir sağlıklı olma durumuna katkı sağlayacak tedavi planları oluşturulmalı.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Aile katliamında "Kezzap" ayrıntısı!
        Aile katliamında "Kezzap" ayrıntısı!
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Habertürk Anasayfa