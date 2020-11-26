Doğru ölçülerle çok güzel puding muhallebi kıvamında krema yapabilirsiniz. Tatlılarda, pastalarda, kurabiyelerde krema kullanılacağı gibi tek başına vanilyalı muhallebi olarak da tüketebilirsiniz.

Evde Krema Yapımı İçin Gereken Malzemeler:

500 gr süt

200 gr şeker

1 çay kaşığı vanilya

1 çay bardağı un

4 tane yumurta sarısı

Evde Krema Yapımı Yapılışı:

Un, vanilya, şeker ve 4 yumurta sarısını içine azar azar süt ekleyerek kısık ateşte pişirin.

Pürüzsüz olması için devamlı karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirin.

Soğuduktan sonra kremanızı dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Pasta yapımında bu kremayı kullanabilirsiniz.

Pastanızın ara katlarına sürebilirsiniz.

Kremanızın pasta yapımında kullanırsanız, soğuk olması gerekir.