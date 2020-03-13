Evde Kolonya nasıl yapılır? sorusu tüm dünyada etkisini gösteren Corona Virüs'ün Türkiye'de de etkisini göstermesiyle merakla araştırılır oldu. Evde kolonya yapmak aslında sanıldığı kadar da zor bir durum değil. Evde kolonya yapmak iiçin gerekli malzemeleri öncelikle temin etmeniz gerekiyor ve sıra pratik kolonya yapımına geliyor. İşte en pratik Kolonya tarifi ve malzemeleri...

KOLONYA NEDİR?

Kolonya, etil alkol, su ve limon, çiçek veya tütün esansı gibi hoş koku veren maddelerin karışımından oluşan bir tür parfüm.

Tüm zamanların en yaygın kullanılan tuvalet malzemesi olarak da bilinen[1] kolonya, ilk kez 1709 yılında İtalyan Giovanni Paolo Feminis tarafından Köln'de üretilmiştir. İçerdiği alkol oranı genellikle derece ile belirtilir (örneğin 70 derece, 80 derece gibi).

Cilde sürüldükten sonra içerisinde bulunan alkolün hızla buharlaşması ve bu sırada buharlaşan alkol moleküllerinin çevrelerinden ısı çekmesi nedeniyle kullanan kişiye bir serinlik verir ve genelde ferahlamak için kullanılır. Bunun dışında keskin kokusu sebebi ile ayıltıcı özelliği vardır.

KOLONYA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler:

800ml etil alkol

15 ml limon esansı

185 ml saf su

Öncelikle etil alkol ile limon esansını iyice karıştırınız ve daha sonra da saf suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayınız. Bunun ardından ise özel olarak üretilmiş olan kolonya süzme kağıdı veya bezi ile suyu süzmeniz gerekmektedir.

Limon kolonyasının kokusundan hoşlanmıyorsanız bergamot, yeşil çay, portakal, tarçın, biberiye gibi esansları da deneyebilirsiniz. Etil alkol yanıcı bir maddedir ve kullanımına azami dikkat edilmelidir.

EVDE LİMON KOLONYASI NASIL YAPILIR?

Evde kolonya yapmak için 150 ml.lik etil alkol ile 20ml suyu çalkaladıktan sonra, 10 veya 15ml'lik limon esansı ilave ederek karıştırmak yeterlidir. İçine etil alkolden daha ucuz olduğu için metil alkol suyu koyulan kolonyalar, içildiği takdirde görme yetkisinin kaybedilmesine (körlüğe) neden olur. Aşırı tüketimi ölüme neden olmaktadır.