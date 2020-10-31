7'den 70'e herkesin çok severek yediği pizzayı evde yapmak çok kolay. İstediğiniz malzemeler ile kendi damak tadınıza göre pizzalarınızı hazırlayabilirsiniz. Peki evde pizza nasıl yapılır? İşte evde kolay pizza tarifi...
Pizza Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:
Yarım paket yaş maya
Tuz
3 – 4 su bardağı un
Pizza Sosu İçin Gerekli Malzemeler:
1 Çorba Kaşığına denk domates salçası
4 çorba kaşığı zeytinyağı
3 adet domates
1 tatlı kaşığı şeker
1 tutam karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tutam kırmızı biber
1 diş sarımsak tercihen ince kıyılmış
Pizzanın Üstü İçin Gerekli Malzemeler:
Kaşar Peynirini Rendeleyin
Mantar
Sucuk
Zeytin
Tane Mısır
Roka
Ton Balığı
İsteğe göre ek malzemeler
Pizza Hamurunun Yapılışı:
Hamur için yarım paket yaş mayanızı ılık suda köpürtene kadar eritin
Ununuzu boş bir kaba alın
Ardından hazırladığınız maya karışımını una ekleyin.
Tuz miktarını isteğinize göre arttırıp azaltabilirsiniz.
Hamurunuz hazır ve artık yoğurabilirsiniz.
Hamurunuzun kıvamı kulak memesi kıvamına gelecek kadar yoğurmaya devam edin.
Kıvam tutmuyorsa yoğurma sırasında önceden hazırladığınız şekerle karıştırdığınız mayayı ekleyerek kıvamı ayarlayabilirsiniz.
Hamurunuz kulak memesi kıvamına gelince üzerine bir bez serip oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirmeye bırakın.
Pizza Sosunun Hazırlanışı:
Domateslerinizi alın ve kabuklarını soyun.
Rendenizin küçük tarafı ile domateslerinizi rendeleyin.
Domateslerinizi rendelerken dikkat etmeniz gereken nokta kabuklarının içine kaçmaması.
Sosu hazırlamak için tavayı çıkartın.
Tavanıza domatesi, salçayı, şeker yağı ve baharatları ekleyin ve iyice pişirene kadar karıştırın.
Pizza sosunuz kaynayana kadar karıştırın ve bekleyin.
Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını biraz daha açın ve 5 dakika daha pişirin kıvama gelince kapatın.
Pizza Pişirme İşlemi:
Pizzanızı pişireceğiniz tepsiyi alın ve yağlayın.
Hamurunuzu el yordamıyla veya merdane yardımı ile açın.
Hamurunuzu tepsiye yayın.
Pizza malzemelerinizi hazırlayın.
Pizza malzemelerinizi dilediğiniz sırayla hamurunuzun üstüne serin.
Fırınınızı 200 derecede ısıtın.
Pizzanızı önceden ısıtılmış fırına koyun.
Pizzanız hazır olmaya yakınken üzerine kaşar peyniri serpin.
Malzemelerinizin hepsi piştiğinde pizzanız hazır olmuş olacaktır
Pizzanızı afiyetle yiyebilirsiniz.
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