Evde kendi "mini tatil" köşenizi oluşturun: Doğal kokular ve loş ışıkla evinizde tatil havası!

Tatil yapmaya fırsat bulamayanlar için iyi haber: Yazın kalan son günlerini evde küçük dokunuşlarla tatil havasına çevirmek mümkün. Rahat minderler, doğal kokular ve loş ışıklarla evinizin bir köşesini huzur dolu bir ‘mini tatil’ alanına dönüştürebilirsiniz. Üstelik bu köşe, sadece dekorasyon değil, ruhunuzu da dinlendirecek.

RAHAT MİNDERLERLE KONFOR ALANI OLUŞTURUN

Yazın kalan son günlerinde, tatil planları yapamayanlar için evde huzurlu bir köşe yaratmak harika bir fikir olabilir. Öncelikle rahat minderler, puflar ve yumuşak battaniyelerle oturma alanınızı yeniden düzenleyin.

erde oturmayı sevenler için geniş minderler, hem konforu hem de sıcak bir atmosferi beraberinde getirir. Bu alanı cam kenarına ya da manzaranın göründüğü bir noktaya yerleştirirseniz, tatil hissini ikiye katlayabilirsiniz.

DOĞAL KOKULARLA ATMOSFERİ ZENGİNLEŞTİRİN

Bir tatil köşesinin olmazsa olmazlarından biri de ortamın kokusudur. Doğal kokulu mumlar, lavanta keseleri, esansiyel yağ difüzörleri ya da tütsüler, evinizde sahil kenarı kadar rahatlatıcı bir hava yaratabilir. Özellikle lavanta, vanilya ya da limon otu kokuları zihni dinginleştirir, tatil ruhunu eve taşır.

LOŞ IŞIKLA GÖZLERİ VE RUHU DİNLENDİRİN

Yoğun gün ışığı yerine, yumuşak ve loş bir aydınlatma tercih etmek bu alanı daha huzurlu hale getirir. Sarı tonlu lambalar, masa üstü ışıklar ya da küçük dekoratif fenerler ortama sıcak bir hava katar. Gün batımında hafif loş bir ortam, tatil beldesindeki akşam keyfini yaşamanızı sağlar.

MİNİ TATİL AKTİVİTELERİ PLANLAYIN Evdeki tatil köşeniz sadece dekorasyonla sınırlı kalmamalı. Bu köşede sevdiğiniz kitapları okuyabilir, hafif müzikler dinleyebilir, meditasyon yapabilir veya en sevdiğiniz kahveyi yudumlayabilirsiniz. Ufak atıştırmalıklar, buzlu limonata ya da tropik içecekler bu deneyimi tamamlayabilir. KÜÇÜK DETAYLARLA KİŞİSELLEŞTİRİN Her tatil köşesi sahibinin ruhunu yansıtmalı. Sevdiğiniz deniz kabukları, tatilden kalan fotoğraflar, el işi masa örtüleri ya da renkli yastıklarla bu alanı size özel hale getirin. Kendi el emeğiniz olan süsler, bu köşeyi daha anlamlı kılar.