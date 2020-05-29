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Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan COVID-19 salgını, tüm hayatımızı etkilediği gibi, tüketici alışkanlıklarını ve yeni oluşan koşullar sebebiyle acentelerin iş yapış şekillerini de etkiledi. Bu yeni etkileşimler nedeniyle en önemli dağıtım kanallarımız olan acentelerimizin iş sürekliliğini sağlamak ve değişen koşullar sebebiyle yeni süreçlerdeki adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla Türk sigorta sektörü yeni tedbirleri ve iyileştirmeleri kısa sürede devreye almış bulunuyor. Neredeyse tüm sigorta şirketleri de bu dönemde gerek sigortalılarına gerekse satış

kanallarına çeşitli avantajlar sunmaya başladılar” şeklinde konuştu.



‘COVID-19 İLK KEZ TÜRK NİPPON İLE TEMİNAT ALTINA ALINDI’



Sigortalılarının ve satış kanallarının bu zor dönemi en hızlı ve kolay şekilde atlatabilmeleri adına hizmet süreçlerini maksimum oranda efektif hale getirmeye çalıştıklarını, COVID-19 salgınının ülkemizde başlamasının hemen akabinde mevcut “Sağlığınız Bizde” Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürününe COVID-19 teminatını dahil ettiklerini dile getiren Pamukçu, “Bunun yanı sıra aynı ürünümüze “Evde Tahlil’’ ve “Online Doktor Görüşmesi” teminatlarını da ek teminat olarak ilave ederek, evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarımıza elimizden gelen maksimum desteği sağlamaya çalıştık. Mevcut ürünümüzde yapmış olduğumuz bu değişiklikler ile hem “Sağlığınız Bizde’’ TSS poliçesi sahibi sigortalılarımıza hem de sigortalı adaylarımıza maksimum fayda sağlayarak, bu zor dönemlerde sigortalılarımızın yanlarında olduğumuzu gösteren en önemli adımlardan birini oluşturduk” dedi. Pamukçu, “Ayrıca tüm bunların yanında, sigortalılarımıza ödeme kolaylığı sağlamak adına, poliçe taksit sayılarını arttırarak, poliçe ödeme vadelerini uzatmış olduk. Bu zamana kadar almış olduğumuz önlemler ve sağladığımız kolaylıklarla, bu zorlu dönemde sigortalılarımızın her daim yanlarında olduğumuzu elimizden geldiğince hissettirmeye çalıştık ve hissettirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“EVDE KAL” TEŞVİK PAKETİ“

"Sigortalılarımızın yanında, bizim için olmazsa olmaz bir diğer kaynağımız ise bugüne kadar tüm zorlukların üstesinden hep birlikte geldiğimiz ve yıllardır omuz omuza yürüdüğümüz en önemli satış kanallarımız olan değerli acentelerimiz” diyen Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak acentelerinin mevcut süreçten minimum şekilde etkilenmelerini sağlamak amacıyla “Evde Kal’’ teşvik paketini oluşturduklarını dile getirdi. Pamukçu, “Acentelerimizin bu dönemdeki olası gelir kayıplarını en aza indirebilmek amacıyla hazırlamış olduğumuz bu teşvik paketinin içeriğinde belirli ürünlerde verilecek olan ek komisyonlardan, poliçe primlerinde yapılan indirimlere, tahsilat sorunu yaşayan poliçe iptallerinin ertelenmesinden, acente kulübümüz TNS Kulüp içinde bulunan segment hedeflerinin düşürülmesine kadar birçok iyileştirme bulunmaktadır” dedi.

‘SİGORTALILARIMIZIN YANINDAYIZ’

Pamukçu, “Şirket olarak amacımız; acentelerimizin günlük hayatlarında sürecin zorluklarını en aza indirerek iş süreçlerine daha kolay devam etmelerini sağlamak. Türk Nippon Sigorta olarak, bu sürecin mümkün olan kısa zamanda sona ermesini diliyoruz. Süreç sonlanana kadar tüm iş ortaklarımızın, sigortalılarımızın ve tüm satış kanallarımızın her zaman yanlarında olacağımızı ve elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağımızı özellikle belirtmek isterim” şeklinde sözlerini noktaladı.