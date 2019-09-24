Evde filtre kahve nasıl yapılır?

Filtre kahve, kahve çekirdeklerinin yüksek basınç ve sıcak suyla demlenmesi ile oluşan içecektir. Filtre kahve yapımında kağıt kullanılır. Çünkü kağıt filtre ile bitter/acı tatları bardağımıza getiren birçok yağı tutmuş oluruz. Filtre kahve demleme yöntemleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

French Press,

Chemex,

Hario V60,

Filtre Kahve Makinası,

Sifon,

Aeropress,

American Press'tir.

FİLTRE KAHVE NASIL YAPILIR?

Kahve Presinin içine kahve konur, kahvenin sertliği tamamen size kalmış, istenilen miktarda kahve konabilir. Ayrı bir yerde suyu kaynatıp, bir kaç dakika bekletiyoruz. Kaynar su hemen kahvenin üzerine dökülürse, kahvenin aromasını yakar. Bu nedenle 1-2 dakika bekletmek daha iyi içimli bir kahve yapmamızı sağlayacaktır. Kahve presine konan kahvenin üzerine su eklenip tahta kaşıkla karıştırılır. Daha sonra yeterli miktarda su eklenir. Makinanın filtre kısmı üzerine kapatılıp, hafifçe bastırılır. Kahvenin ortalama demlenme süresi 4 dakikadır ancak bu damak zevkine göre değiştirilebilir. Filtre kahve sert geliyorsa, daha hafif aromalı kahveler tercih edilebilir. Kahve makinasının pistonuna aralıksız ama yavaşça basılı tutarak, kahvenin filtreden geçmesi sağlanır. İyi bir filtre kahve bol köpüğünden anlaşılır. Önceden ısıttığınız fincana kahvenizi boşaltın, kahveniz keyifle içmeye hazır.

Afiyet olsun.