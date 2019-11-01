Kırışıklıkların giderilmesi için birçok kozmetik markasının ürettiği kırışıklık giderici kremler bulunmaktadır. Fakat maliyetli olmalarından dolayı bazı zamanlarda tercih edilmemektedir. Bunun yerine doğal bitkiler ile kırışık oluşumları hafifletilerek engellenebilmektedir. Kendi imkanlarınız ve doğal içeriklerle sizde evde kendi kırışık giderici bakımınızı yapabilirsiniz.

Kırışıklık giderici bitkiler ve neler iyi gelir?

Bir limonu sıkarak 1 çay bardağı yoğurt ile karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz. Bu karışımı uygulayarak 20 dakika bekleyip, ılık su ile durulayın. Sonrasında limon içerisinde bulunan C vitamini cildin kolajen yapısını destekleyecektir. Düzenli kullanımda kırışık oluşumlarının hafiflediğini göreceksiniz.

Beş tane siyah üzüm tanesinin suyunu sıkarak, cildinize uygulayın. Ardından 20 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Kırışıklıklarınızın açıldığını fark edeceksiniz. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Bir miktar biberiye yağını bir su bardağı gül suyu ile karıştırın. Ardından şişe içerisine koyarak 2 gün boyunca bekletin. Sabah ve akşam olmak üzere cildinizi karışımla silin.

Bir tatlı kaşığı bal, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yumurta sarısı ile karıştırın. Karışımı cildinize dairesel hareketler ile uygulayın. Kırışıklıkların bulunduğu bölgelerde gerdirerek yapmanız önemlidir. Yaklaşık 15 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildinizdeki kırışıklıkların açıldığını düzenli kullanımda göreceksiniz.

Kırışıklık giderici maske tarifi

Cildinize yetecek miktarda yulaf unu ve sütü karıştırın. Sonrasında kırışık olan bölgelere uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Ciltteki kırışık ve sarkmaların önüne bu maske ile geçebilirsiniz.