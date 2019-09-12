12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eve bayanların el işi ile kazandığı birçok ek gelir kaynağı bulunuyor. Bu şekilde para kazanacağınız işlerin başında dantel örmek, örgü örmek, dikiş dikmek ve takı yapmak olacaktır. Evde dikiş ile para kazanma günümüzde artmaktadır. Terzi bulmak zor bir iş değildir. Fakat yetenekli bir terzi bulmak giderek zorlaşıyor. Her kadın evinde biraz dikiş ve nakış yaptığı için evinde bu işten para kazanabilir.
Ev hanımlarının yapacağı ek işler arasında bulunan dikiş nakış işi yetenek isteyen bir iştir. Eğer çok iyi dikiş yaptığınızı düşünüyorsanız para kazanabilirsiniz. Sipariş üzerine küçük ya da büyük birçok dikiş nakış işi alabilirsiniz. Eğer evinizde dikiş makinesi var ise masraf yapmadan evde ek iş yapabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeleri de masrafa katarak işiniz için fiyatlandırma yapabilirsiniz.
Bunun için herhangi bir dükkan açmanıza gerek yoktur. Dikiş işi ile büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. Hem dikiş hem de nakış biliyorsanız evde zamanınızı dikiş yaparak değerlendirebilirsiniz. Evde ek iş imkanları arasında olan dikiş ile ciddi paralar kazanabilirsiniz.
Evde Nasıl Dikiş Nakış İşi Yapılır?
Dikiş ve nakış söz konusu olduğunda sınırsız seçenek çıkmaktadır. Hazır üretilen birçok şeyi elinizde dikebilirsiniz. Yeteneğiniz var ise;
Yukarıda sayılan şeyleri eğer tecrübeniz var ise rahatça dikebilirsiniz. Bu şekilde oturduğunuz yerden sipariş alarak ve evde dikiş nakış yaparak para kazanın. Aldığınız siparişlerin üzerinden kolaylıkla dikiş yapabilirsiniz. Gerekli malzemeleri alarak bunları fiyata eklersiniz.
Dikiş ive nakış işinden ne kadar kazanırım diyorsanız öncelikle maliyet hesaplamanız gerekiyor. Yapacağınız işe göre alacağınız malzeme ve fiyatı değişecektir. İşin uğraşına göre el emeği ekleyerek satabilirsiniz. Sipariş üzerine çalışıyorsanız malzemeleri müşterinize aldırarak sadece el emeği parası da alabilirsiniz. Bunu müşteriniz ile konuşarak belirlersiniz.
Dikiş işi için toplu olarak evde işveren firmalarda bulunmaktadır. Size verilen sipariş bir okulun gösteri kıyafetleri olabilir. Örneğin 10 çocuk için kıyafet dikebilirsiniz. Toplu şekilde kumaş alarak malzeme parasını hesaplarsınız. Her çocuk için 15 TL dikim parası koyarsınız. Böyle bir işte 250 TL alarak 150 TL kar edebilirsiniz. Bu tür toplu işlerde birkaç günde teslimat vererek karlı bir kazanç sağlamış olabilirsiniz. Okullar dışında bazı firmalar masa örtüsü gibi toplu dikim isteyebilmektedirler. İş üniforması isteyen firmalar da bulunacaktır. Evde dikiş nakış işi ilanları vererek kendinizi tanıtabilirsiniz.
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