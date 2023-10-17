Evde kolayca yapabileceğiniz 5 eğlenceli bilimsel deney!

GÖRÜNMEZ YAZI DENEYİ

Malzemeler:

- Limon

- Su

- Kaşık

- Bir adet kase

- Bir kulak çubuğu

- Beyaz bir kağıt

Nasıl yapılır:

- İlk olarak limonu ortadan ikiye kesin ve bir kaseye suyunu sıkın. Limon suyunun içine birkaç damla su damlatın ve kaşıkla karıştırın.

- Daha sonra kulak çubuğunu limon suyunun içine bandırın ve beyaz kağıda dilediğiniz sözü yazın.

- Notu bıraktığınız kişiye beyaz kağıdı bir ışık kaynağına yaklaştırmasını söyleyin.

Deney sonucu:

Limon suyu sıcaklaştığında oksitlenir. Bunun sonucunda da yazılar sanki paslanmış bir yazı gibi gözükmeye başlar. Üstelik bu deneyi sadece limonla yapmanıza gerek yok. Limon gibi asidik olan portakal, soğan ve sirke ile yapabilirsiniz.