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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 16 Eylül Evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, zamlı evde bakım aylığı ne kadar?

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 16 Eylül Evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı yatan iller Eylül ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin araştırmalar 16 Eylül itibariyle e devlet ve sms üzerinden başladı. Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Peki 16 Eylül Evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak, zamlı evde bakım aylığı ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 10:36 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:36
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          Eylül ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri hak sahiplerinin meşgul etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan evde bakım aylığı, SMS veya e-Devlet aracılığıyla sorgulanabiliyor. Temmuz memur zammıyla, hatırlanacağı gibi evde bakım maaşı 7.608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarılmıştı. Peki 16 Eylül Evde bakım maaşı yatı mı, ne zaman yatacak?

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 16 EYLÜL

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında il il yatırılıyor. Ödeme sorgulamaları e-devlet ve SMS ile sağlanabiliyor.

        • 3

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

          Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak. Bu kapsamda, evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammıyla birlikte 9 bin 77 TL oldu.

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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