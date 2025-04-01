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        Haberler Bilgi Gündem Evde bakım maaşı nisan ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım parası yatan iller listesi ile evde bakım parası ne kadar?

        Evde bakım maaşı nisan ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

        Nisan ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı alan kişiler, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan destek ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde yatırıldığı için güncel bilgiler takip ediliyor. e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşı, ekonomik olarak ihtiyaç sahibi bireyler için önemli bir destek sağlıyor. Peki, 2025 Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı, hangi illerde hesaplara yatırıldı? İşte Evde bakım maaşı nisan ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:55
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        • 1

          Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, 2025 Nisan ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını sorgulamaya başladı. Her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerine ödenen destek, il bazında değişiklik gösterebiliyor. e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabilen evde bakım maaşı, ihtiyaç sahiplerine ekonomik anlamda rahatlık sağlıyor. Nisan ayı ödemelerinin durumu ve hangi illerde hesaplara geçtiği ise gündemin en çok merak edilen konularından biri oldu. İşte 2025 Nisan ayı evde bakım maaşıyla ilgili güncel bilgiler…

        • 2

          NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

          Nisan ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri mart ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’inde ödenmeye başlıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

          Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

          EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?

          Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.

        • 5

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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