Evde bakım hizmeti alan yaşlıların evlerinde koronavirüs temizliği - KASTAMONU

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kastamonu Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Merkezi görevlileri, ihtiyaç sahibi yaşlıların kişisel bakımlarını ve evlerinin temizliğini yapmaya devam ediyor.
Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evleri özel dezenfektanlarla siliyor.Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.
Kastamonu Belediyesinin bu konuya hassasiyet gösterdiğini anlatan Vidinlioğlu, şöyle devam etti:"Bu süreçte dezenfeksiyona önem veriyoruz. Belediye olarak evde bakım birimimiz yüzlerce aileye, yaşlımıza evde hizmet veriyor. Koronavirüs problemi bütün ülkeyi kasıp kavururken yaşlılarımız da risk grubunda olduğu için en anlamlı şeylerden birinin onların evlerinin temizliğini yapmak olarak düşündük."
Evde Bakım Hizmetleri Merkezinde çalışan Fikriye Kellecioğlu da "Yaşlılarımız evlerini temizliyoruz, çarşı pazar ihtiyaçlarını alıyoruz. Bu süreçte koronavirüs tehdidi var. Onların bu süreci rahatsızlanmadan atlatması için çalışıyoruz." diye konuştu.
Evi temizlenenlerden Hamide Ünal, dışarı çıkamadıklarını belirterek şunları dile getirdi:
"Temizliğimiz için belediyeyi arıyoruz, geliyorlar temizliğimizi, bakımımızı yapıyorlar. Odunumuzu, kömürümüzü çıkarıyorlar. Onlar sayesinde yaşıyoruz. Hastalık var diye evimizi dezenfektanlarla temizlediler. Hepsinden Allah razı olsun."
Belediyeyi aradıklarını anlatan Mustafa Ünal da "Hemen geldiler. Sağ olsunlar her zaman temizliğimizi yaparlar. Bugün geldiler yine temizliğimizi yaptılar. Bugün ayrıca ilaçlama yaptılar. İki yaşlı evde oturuyoruz. Kalp, şeker var, ben hastayım. Her şeyimizi onlar yapıyor." dedi.
Evi temizlenen Pakize Çevik, eşinin yatalak, kızının da rahatsız olduğunu belirterek "Benim elimin biri yok. Sağ olsunlar gelip her işimi görüyorlar. Bugün de biz hasta olmayalım diye dezenfektanlarla evimizi iyice temizlediler. Bundan iyisi can sağlığı, Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!