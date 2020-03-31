Evde bakım maaşı yatan iller mart ayı tam listesi

Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? Sorusu evde bakım maaşı alan işçiler ve aileler tarafından soruluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? Peki, yapılan zam ile evde bakım maaşı ne kadar oldu? Maaş alanlar sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, evde bakım maaşına dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 31 MART

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla 38 ilde evde bakım maaşları yatırıldı.

1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli 4- Aksaray 5- Samsun 6- Hatay 7- Sakarya 8- Diyarbakır 9- Osmaniye 10- Antalya 11- Afyonkarahisar 12- Kırıkkale 13- Isparta 14- Kars 15- Erzurum 16- İzmir 17- Zonguldak 18- Ankara 19- Balıkesir 20- İstanbul 21- Mersin 22- Ordu 23- Uşak 24- Konya 25- Adıyaman 26- Manisa 27- Şanlıurfa 28- Bilecik 29- Karabük 30- Rize 31- Denizli 32- Çanakkale 33- Adana 34- Bursa 35- Kütahya 36- Kayseri 37- Düzce 38- Giresun

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.