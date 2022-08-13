Evcil hayvan beslemek beyni böyle etkiliyor

Yapılan çalışmaya göre beyni güçlendirebilen sadece kedi ve köpek beslemek de değil buna tavşan, hamster, kuş ve balık gibi çoğu hayvan da dahil. Burada temel ipucu hayvan beslemenin kronik stresi belirgin ölçüde azalttığı ve sosyal arkadaşlıkla beyni sakinleştirdiği yönünde. Beyinde kortizol seviyelerinde ve kan basıncındaki azalmalar da dahil olmak üzere, uzun vadede bilişsel sağlık üzerinde etkisi olabilecek fizyolojik stres azaltma önlemleri arasındaki ilişkiler rol oynuyor.

EVCİL HAYVAN BEYİN KİMYANIZI DEĞİŞTİREBİLİR Bir evcil hayvana sahip olmak beyin kimyanızı ve dolayısıyla beyninizin işlevini olumlu yönde değiştirebilir ve bu etki çocuklukta başlar. Çocuklukta evcil hayvan sahipliği ile duygusal açıdan iyilik hali arasında bir ilişki olduğuna dair kanıtlar var. Evcil hayvan sahipliği çocuk ve ergenlerin duygusal, bilişsel, davranışsal, eğitimsel ve sosyal gelişimine fayda sağlar. Bu etkiler özellikle benlik saygısı, yalnızlık ve sosyal yeterlilik alanlarında görülmektedir. İleri yaştaki kişilerde ise, evcil hayvan sahipliğinin arkadaşlık, anlam ve amaç sağlayarak, yalnızlığı gidererek ve sosyal etkileşimi teşvik ederek kişinin zihinsel sağlığını iyileştirebileceğini biliyoruz.

BU OLUMLU DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAK İÇİN BEYİNDE GERÇEKTE NE OLUR? Evcil hayvanlar, “stres hormonu” olan kortizol seviyelerini düşürür ve depresyon, kaygı ve sosyal izolasyondan kurtulmayı sağlar. Sadece kortizol değil oksitosin, serotonin ve dopamin miktarları da değişiklik gösteriyor. Oksitosin; sarılma gibi ten teması, doğum, emzirme dönemi ve cinsel aktivite sırasında vücutta düzeyi yükseldiği için aşk hormonu olarak da bilinir. Biriyle bağ kurduğunuzda ya da güven ve sadakat duygularının yoğun hissedildiği anlarda ön plana çıkar. Aşık olduğunuzda da oksitosin salınır. Kadınlarda daha yüksek düzeylerdedir. Özellikle doğum ve bebek emzirme sırasında bebek ile anne arasında güçlü ilişkinin kurulmasını sağlayan ana hormondur. Empati, duygu durum, güven, cinsel aktivite, sosyal ilişkilerin kurulması oksitosin için önemli görevlerdir. Kortizol düzeylerini azaltır. Ağrı eşiğini yükseltir. Oksitosin salınımı sosyal ilişkilerin ve ikili ilişkilerin gücünü artırır.

KEDİ VE KÖPEK OKŞAMAK SAKİNLİK HİSSİ YARATIYOR Oksitosin beyinde azaldığında anksiyete, sosyal fobi, sosyal ilişkilerde girişken olamama, otizm, post travmatik stres bozukluğu, kulak çınlaması veya anoreksi hastalığı görülebilir.

Sosyal ilişkilerinizde, dostlarınız, akrabalarınızla tokalaşmak, onlara sarılmak gibi fiziksel temaslar çok önemlidir. Her gün sadece 10 saniye sevdiklerinize sarılmak, evcil hayvanınızı sevmek bile oksitosin miktarınızı artırarak sizi mutlu yapar. Köpeğinizi veya kedinizi okşadığınızda oksitosin seviyeleriniz önemli ölçüde yükselir ve bir sakinlik hissi yaratır. Bu, bir annenin çocuğunu kucağına aldığında verdiği tepkinin aynısıdır. Dopamin, motivasyon, zevk, ilgi, ödül ve dürtü kontrolünü sağlayan ve hafızayı güçlendiren hormondur. Dopamin hormonu mutluluk ve haz alma sırasında salgılanır. Dopamin, olumlu duygular ve bağlanma ile ilgilidir. Beynin farklı bölgelerindeki anormal dopamin seviyeleri, şizofreni, bipolar bozukluk, Tourette sendromu, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve DEHB gibi çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkilidir. Dopamin, insanın zevk alma deneyimiyle ilişkili olduğu için “zevk hormonu” olarak adlandırılmıştır. Evcil hayvanınızla birlikte olmak da dopamin salgılar. Bu hem ruh halinizi hem de uzun süreli hafızanızı güçlendirir. Serotonin; doğal bir duygu durum düzenleyicisidir. Mutluluk, huzur, rahatlık hissettiren madde olarak bilinir. Duygusal dengemizden, uyku düzenimize, yeme alışkanlıklarına ve sindirim sistemimizin iyi çalışmasına kadar birçok etkisi vardır. Serotonin hormonu bağırsak hareketini kolaylaştırır, ağrı sisteminde rol oynar ve ayrıca sağlıklı bir uyku uyumamızı sağlar. Evcil hayvanlarla vakit geçirmek serotonin düzeylerini artırır. Yüksek serotonin seviyeleri size sakinlik hissi verebilir, kaygıyı azaltabilir ve mutluluk duygularını teşvik edebilir. Evcil hayvanınız bir tür doğal antidepresan etki sağlar.