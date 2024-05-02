Eva Mendes, anne olmak için 40'lı yaşları seçti
Eva Mendes, verdiği bir röportajda neden 40 yaşında anne olmak istediğini anlattı; "20'li yaşlarımda bir çocuğun yanında bile olmamalıydım"
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2022'de Ryan Gosling ile evlenen, iki çocuğu olan Eva Mendes, 40 yaşında hamile kalmasına yönelik yaptığı açıklamada, hayatının başka bir noktasında anne olmayı nasıl hayal edemediğini anlattı.
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50 yaşındaki Eva Mendes; "40 yaşımdayken hamile kalmam insanlar için büyük bir olaydı ama benim için değildi. Sonra 42 yaşındaydım ve ikinci çocuğuma hamileydim ve insanlar, 'Aman Tanrım, çok yorulacaksın' dedi. Ben de bunu o ana kadar duyduğum en aptalca şey diye düşündüm" dedi
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"HAYATIMIN BAŞKA BİR DÖNEMİNDE ÇOCUK YETİŞTİREMEZDİM"
ABD'li Eva Mendes, daha sonra anneliğinden bahserek; "Daha fazla sabır gerektirir. 20'li yaşlarımda bir çocuğun yanında bile olmamalıydım. Sadece ağzım bozuktu ve sigara içiyordum. Hayatımın başka bir döneminde çocuk yetiştiremezdim ama şimdi eminim" dedi.
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"VERDİĞİM EN KOLAY KARAR"
Eva Mendes ayrıca, hayatının ilerleyen dönemlerinde kendini tamamen anneliğe kaptırdığından bahsetti ve oyunculuktan geri adım atma kararını "şimdiye kadar verdiği en kolay karar" olarak tanımladı. "Daha büyüktüm ve çocuklarımın bir zamanlar küçük olacağını ve şu anda yaptığım veya yapmadığım her şeyin onları hayatlarının geri kalanında etkileyeceğini biliyordum" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Instagram, Sutterstock, DepoPhoto